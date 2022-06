Para diversos brasileiros, o desejo de viajar está a frente até mesmo de receber uma promoção no trabalho. Porém, o que muitos não sabem é que algumas profissões pagam exatamente para isso.

Uma pesquisa encomendada pela Booking, plataforma de hospedagens, em 2021, apontou que cerca de 74% dos viajantes preferem uma viagem do que encontrar o verdadeiro amor.

Além disso, também revelou que 51% dos brasileiros preferem viajar do que ser promovido e outros 59% colocam o passeio como prioridade, ao invés de um tempo com os familiares.

Essa grande paixão por conhecer o mundo pode ser muito bem aproveitada em certas profissões, que unem o útil ao agradável ao possibilitar diversas viagens e ainda receber por isso.

6 profissões que pagam as pessoas para viajar e pouca gente conhece

1. Guia de Turismo

Ama ‘turistar’ pelo mundo? Então a profissão de Guia de Turismo foi feita para você!

Com formação acadêmica em turismo, o profissional possui a oportunidade de atuar nas mais diversas agências de viagem, com destinos nacionais e internacionais, acompanhando grupos de turistas.

Além disso, a profissão também exige elaborar, organizar e divulgar roteiros, o que torna as chances de se estar com frequência em lugares novos ainda maiores.

2. Fotógrafo

Se engana quem pensa que os fotógrafos profissionais estão limitados a realizar fotografias apenas pela região em que vivem.

Atuando, por exemplo, em agências de notícias, o profissional pode ser pago para capturar imagens nas mais variadas partes do globo terrestre.

3. Garçom

Poucos sabem, mas garçom é uma das profissões que pagam as pessoas para viajar ao redor do mundo. Mas, para ela, é preciso ter estômago forte!

Acontece que o profissional é bastante requisitado para trabalhar em cruzeiros, servindo os viajantes enquanto cruza os mares e segue rumo a um novo destino.

Os salários podem ir de R$ 2.500 a R$ 5.000, sem contar com as gorjetas.

4. Camareira

Assim como os garçons, as camareiras também são essenciais nas longas viagens realizadas pelos cruzeiros.

Por isso, acaba sendo uma ótima opção para quem adora viajar, mas não pode gastar muito. Isso porque mesmo com as longas jornadas de trabalho, a pessoa ainda consegue conhecer o mundo, receber por isso e sem se preocupar com a hospedagem e o deslocamento.

No caso das camareiras, o salário pode variar entre R$ 2.300 a R$ 3.000.

5. Instrutor

Essa é uma das profissões que permitem que um simples hobby se torne fonte de renda. Por exemplo, a pessoa que domina o mergulho pode se tornar instrutor da atividade na Tailândia. O mesmo para yoga e snowboard.

No entanto, para atuar na área é necessário antes se profissionalizar em alguma instituição reconhecida e devidamente qualificada.

6. Influenciador digital de viagens

Se por um lado existem influenciadores especializados em moda, humor e beleza, por outro, existem aqueles que atuam diretamente no segmento do turismo e hotelaria.

O começo pode ser mais difícil e exigir um pouco de investimento próprio. Porém, quanto mais engajamento o influencer for ganhando, mais as portas se abrem e ele então começa a faturar com as mais variadas viagens.

Quer se manter sempre atualizado? Siga o Portal 6 no perfil do Instagram: @portal6noticias para ficar muito bem informado!