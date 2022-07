Família de bebê goiano com doença rara pede ajuda para voltar para casa após tratamento

Os familiares do pequeno Daniel Antônio Rosa de Farias, de apenas 01 aninho, estão contando com uma corrente de solidariedade para conseguir arrecadar o valor necessário para bancar uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea para voltarem com ele para casa, em Aparecida de Goiânia.

Logo que nasceu, o garotinho foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) e, desde então, vive uma constante e dolorida luta contra a doença.

Após um longo ano de espera, a família conseguiu ganhar na Justiça o medicamento Zolgensma, considerado o mais caro do mundo e vendido a R$ 6,5 milhões. Ele é utilizado em crianças para o tratamento da doença.

Apenas Curitiba, São Paulo e Recife têm capacidade para tratá-la no Brasil. A mãe do pequeno, Werica Gonçalves de Farias, iniciou uma vaquinha virtual para que arrecadar o necessário para viagem e internação.

Ao Portal 6, a mamãe de Daniel contou que, em fevereiro deste ano, realizaram o orçamento de tudo que precisavam durante o tempo fora e já haviam arrecadado a quantia, permitindo que fossem para a capital do Paraná.

Nesta quinta-feira (21), o menininho tomou a tão esperada medicação e não teve nenhuma reação adversa, o que emocionou a mãe.

“Me sinto emocionada, é uma alegria muito grande saber que conseguimos passar por essa etapa. Sabemos que não vai ser do dia pra noite a evolução dele, mas temos muita fé de que ele vai ficar cada dia melhor”, celebrou emocionada.

A família ainda precisa de R$ 30 mil para poder voltar para casa. O retorno só pode ocorrer em uma UTI Aérea.

“Em fevereiro tínhamos feito os orçamentos de hospedagem, hospital, médica e UTI Aérea, só que de lá pra cá tudo aumentou os valores. Tínhamos R$ 140 mil, agora precisamos de R$ 170 mil para conseguir pagar a UTI Aérea de volta para casa”, contou.

Como a medicação aplicada é forte, a mãe e o bebê ainda precisa ficar 21 dias em Curitiba para que os médicos possam acompanhar de perto Daniel e fazer os exames necessários. Depois disso, Werica espera poder voltar para casa.

Para quem deseja ajudar, a mamãe disponibilizou o pix com a chave 111.186.151-07, CPF do Daniel Antônio Rosa de Farias, além disso, as doações também podem ser realizadas pelo site “Vakinha”, onde ela também iniciou uma campanha.