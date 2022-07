Novidade pode resolver o problema de quem não sabe fazer baliza

É um verdadeiro dilema, para os motoristas, a arte de estacionar em pequenas vagas e precisar caprichar na baliza para não dar nada errado.

Pensando nessa problemática, a empresa alemã ZF Friedrichshafen AG desenvolveu um mecanismo com um novo conceito de eixo dianteiro que permite girar as rodas em até 80 graus.

Com isso, o carro terá uma maior capacidade de esterçar o bastante para entrar em qualquer vaga sem tantas dificuldades, já que, no formato padrão, as rodas dianteiras giram apenas 35 graus, em média.

Nomeada ‘EasyTurn’, a funcionalidade ainda possui um outro lado excelente: ser mais barata do que implementar assistentes inteligentes de estacionamento – geralmente presentes nos carros da linha premium.

Apesar de todos os pontos positivos, para implantar o mecanismo, é necessário um espaço maior para que as rodas possam girar sem esbarrar em obstáculos.

Ou seja, isso poderá alterar o visual dos modelos de carros com a nova acessibilidade nos pneus. No vídeo realizado em uma BMW i3 elétrica, é possível ver exatamente como tudo funcionará.

Assista