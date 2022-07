Palavras como “novas”, “ranço” e “Partiu!”, são gírias que são famosas no WhatsApp e bastante utilizadas no cotidiano para facilitar e até simplificar um diálogo.

Apesar do uso constante, o significado de algumas expressões segue sendo um verdadeiro mistério para boa parte dos usuários da plataforma.

Por isso, veja a lista de gírias que são famosas, mas poucos sabem o que significam.

6 gírias que são famosas no WhatsApp e pouca gente do significado

1. PPRT

Uma gíria que é bastante utilizada no WhatsApp, mas que pouca gente sabe do significado é a PPRT. Apesar de estranha, o significado é mais simples do que parece.

A expressão é, na verdade, uma abreviação de “Papo Reto”, usado para quando alguém quer dizer a verdade, sem muita cerimônia ou quando uma pessoa está falando sério e sendo direta.

2.BTF

Outra que entra na lista das gírias que são famosas no WhatsApp e pouca gente sabe do significado, é a BTF.

A palavra é derivada da expressão “Boto fé” que é usada para concordar com algo dito anteriormente ou para mostrar confiança em algo ou alguém.

3.RSRS

Não, a sigla não possui nenhuma relação com o RS de Rio Grande do Sul. A expressão é uma abreviação da palavra “risos” e representa, na verdade, um tipo de risada.

Diferente do “kkk” ou “Haha”, a expressão é usada para reagir a alguma situação que indica ironia e reagir a algo engraçado.

4.FDS

Se você pensou que essa sigla faz referência a uma certa palavra indelicada e utilizada para fazer um xingamento, pode tirar a ideia da cabeça. A sigla FDS é uma gíria bastante famosa no WhatsApp e indica temporalidade.

A palavra é uma abreviação de ‘fim de semana’ e, normalmente, costuma ser utilizada para facilitar um diálogo.

5. PLV

PLV faz parte das gírias que são famosas no WhatsApp e pouca gente sabe do significado. A abreviação significa palavra e é utilizada no sentido de “te dou a minha palavra”.

Dessa forma, a pessoa quer dizer que você pode confiar no que ela diz.

6.SMDD

Por fim, outra sigla bastante utilizada é a SMDD. Ela é retirada da expressão “sem maldade” e quer dizer que você quer ser sincera com alguém, mesmo que seja uma verdade meio ‘indiscreta’ de se escutar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!