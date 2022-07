Corpo em estado de decomposição é encontrado em estrada de terra

Enquanto andava pela GO-225, na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, neste sábado (23), um homem encontrou um cadáver em estado de decomposição.

O Portal 6 apurou que o corpo achado estava na estrada de terra, no meio de um matagal, a cerca de 200 metros do asfalto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local após receber o chamado da Central de Operações da PM (Copom).

De maneira preliminar, o corpo foi identificado como sendo de um homem de aproximadamente 1,75 e 70 quilos e pele escura.

A investigação do caso será realizada pela Polícia Civil (PC).