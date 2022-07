Primeira loja da Starbucks pode estar perto de ser inaugurada em Goiânia

Uma das cafeterias mais conhecidas do mundo pode estar prestes a desembarcar em Goiânia. Conforme apurado pelo Curta Mais, a Starbucks está à procura de endereços para abrir a primeira loja no município.

De acordo com a matéria publicada pelo site, a franquia já está em negociação com alguns centros comerciais da capital e também avalia a possibilidade de instalar uma loja em algum ponto da cidade.

Segundo o Curta Mais, alguns executivos da Starbucks estavam planejando construir uma unidade no mesmo lugar em que está localizado o restaurante Paris 6, no Goiânia Shopping – motivo este que impossibilitou a evolução do acordo.

Apesar do impasse, um representante de um outro estabelecimento da capital garantiu que as negociações não pararam e estão em um nível bem avançado. De acordo com ele, o lançamento da primeira loja em Goiânia pode acontecer ainda neste ano ou até 2023.

Em nota enviada ao Portal 6, a SouthRock, licenciadora e operadora da Starbucks no Brasil, não desmente e nem confirma o fato e afirma que está constantemente avaliando a abertura de outras lojas pelo país.

Leia a nota na íntegra a seguir

A SouthRock, licenciadora e operadora da Starbucks no Brasil, avalia constantemente oportunidades para a abertura de lojas, tanto a partir da entrada em novos mercados, como por meio da ampliação da presença da marca em praças onde ela já está presente. SouthRock e Starbucks Brasil compartilharão mais detalhes da expansão da empresa no estado à medida que houver novidades.