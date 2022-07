Reunião entre casais em Caldas Novas quase termina em morte

Uma confusão durante uma reunião familiar quase acabou em tragédia, em Caldas Novas, na madrugada deste sábado (23).

O Portal 6 apurou que dois casais estavam em uma espécie de confraternização quando um homem, de idade não revelada, decidiu ir embora por volta de 4h. No entanto, a esposa decidiu ficar na residência, alegando que o cônjuge havia ingerido bastante bebida alcoólica.

Irritado com a atitude da esposa, saiu fazendo juras de morte. Momentos depois, o homem volta com um facão e acaba acertando o concunhado – que foi quem abriu a porta. Ele foi atingido na cabeça e no braço.

Na sequência, o autor ainda convidou a esposa a fugir com ele. Ela recusou e resolveu pedir socorro para a vítima dos golpes. O jovem, de 25 anos, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Caldas Novas e o autor segue foragido.