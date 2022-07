Anapolina se aproxima da sonhada coroa de Miss Brasil Mundo 2022

A anapolina Verônica Abreu está se preparando para ir em busca da coroa e trazer o título de Miss Brasil Mundo 2022 para Anápolis.

A modelo foi escolhida como a representante do Estado no concurso Miss Goiás Mundo 2021, que ocorreu em dezembro.

Agora, Verônica está em busca da realização de um sonho ainda maior, que é o de conseguir representar as belezas goianas no cenário nacional e trazer o tão sonhado título para Anápolis.

Ao Portal 6, a modelo revelou que as expectativas para a nova etapa são as melhores e que está se dedicando bastante para o grande dia.

“Muito treino, estudos diários a respeito do que acontece no mundo, cuidados com alimentação, estudando inglês, cuidando da pele. Preparando corpo e mente da melhor maneira possível”, contou.

“Sei que encontrarei várias Misses com inúmeras qualidades e aptidões para conquistar o título de Miss Brasil Mundo 2022, mas sei que também sou capaz. Venho me esforçando cada vez mais pra dar o melhor de mim no nacional”, completou.

Em uma das fases do concurso nacional, Verônica Abreu já está próxima de conseguir ser eleita como Miss Popularidade e para alcançar mais essa etapa conta com o apoio do público.

“É como se fosse uma prova. A miss que ganhar essa prova já vai direto para o top 20. São 36 candidatas”, explicou.

Além de aproximar a escolhida da coroa, a disputa de popularidade ainda possui uma importante causa social por trás da realização. Isso porque para votar, a pessoa precisa pagar uma taxa de R$ 1, valor esse que tem parte destinado para o projeto social da Miss Brasil.

Já no top 5 na disputa de Miss Popularidade, a modelo anapolina conta com o apoio de todos para que consiga alcançar esse grande sonho.

Para votar basta acessar o site “Vote +” , realizar o pagamento e fechar com os dados pessoais necessários.

Do dia 01 ao 05, a Miss Goiás Mundo entrará em confinamento, juntamente com as representantes dos demais estados brasileiros. Com a proximidade, o desafio vai se tornando cada dia maior e a jovem percebe a grande responsabilidade que tem em mãos.

“Bom… Sei que será um grande desafio na minha vida! O maior se já enfrentei, pra falar a verdade…representar um estado tão rico culturalmente é uma responsabilidade grande”, relatou.

Do confinamento, a grande vencedora será coroada nos palcos do Teatro da Caesb, em Brasília, no próximo dia 04, em uma noite que ficará eternizada na memória de Verônica.

“Minhas expectativas são boas! Sei que além de concorrer, conhecerei culturas de todas as partes do país, farei amizades e levarei essa experiência pra vida toda”, destacou.