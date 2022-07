Uma casa pegou fogo na noite deste sábado (23), em Porangatu, no Norte de Goiás. O incêndio atingiu vários objetos, incluindo caixas e mesas de som e palcos para shows.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou de cerca de 25 mil litros de água para conter as chamas.

Os proprietários do imóvel não souberam precisar o tamanho do prejuízo, mas todos os itens que estavam no local foram consumidos pelo fogo.

Porém, o incêndio foi controlado sem comprometer a estrutura da casa e de residências vizinhas.

Apesar da destruição, ninguém ficou ferido.