Edigar Diniz é o primeiro candidato confirmado ao Governo de Goiás

O empresário Edigar Diniz foi oficializado pelo Partido Novo como candidato ao Governo de Goiás, em convenção realizada neste sábado (23), em Goiânia.

Ele é o primeiro a ter o crivo convencional para a disputa do Palácio das Esmeraldas. Também foram confirmados Jamil Said na vice da chapa e Leonardo Rizzo como candidato ao Senado.

O ex-secretário de Esportes de Anápolis, Karin Abrahão, é suplente de Rizzo.

A convenção também apresentou as chapas ao Legislativo, com 10 nomes para deputado estadual e outros 14 que concorrem à Câmara Federal.

Esta é a primeira vez que o Novo lança nome ao Governo de Goiás. O partido obteve registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2015, mas não postulou a chefia do Executivo estadual em 2018.

Natural de Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado, Edigar Diniz, de 46 anos, disse que a opção por chapa pura, sem aliança com outras siglas, garante liberdade ao partido.

“Queremos estar livres para, se eleitos, selecionar as melhores pessoas para compor o governo”, disse. Em sabatina no Portal 6, Diniz prometeu reduzir a máquina pública para cortar impostos.

Os partidos têm até o dia 05 de agosto para realizar as convenções.