Engavetamento envolvendo três carros na GO-164 deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas neste domingo (24), após um engavetamento no km 568 da GO-164, na zona rural de Faina, no Oeste de Goiás.

Três veículos e 11 pessoas se envolveram no acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas.

Duas delas precisaram ser encaminhadas a um hospital da região. Os outros tiveram ferimentos leves e foram liberados.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A rodovia é um dos principais pontos de acesso às cidades do Vale do Araguaia, como Aruanã, Britânia e São Miguel do Araguaia.

Nas últimas semanas, por conta do aumento de fluxo das férias, as forças de segurança aumentaram o contingente de profissionais empenhados na vigilância.