Lancha com turistas naufraga no Rio Araguaia e bombeiros agem rápido para evitar o pior

Os ocupantes de uma lancha tomaram um susto na tarde deste sábado (23), enquanto se divertiam no Rio Araguaia, em Aruanã, a 315 km de Goiânia.

A embarcação tinha 05 pessoas a bordo e começou a naufragar. O caso aconteceu a aproximadamente 50 metros do Posto Avançado de Guarda Vidas do Corpo de Bombeiros.

Os militares observaram o naufrágio e iniciaram a operação para resgatar os ocupantes. Todos eles foram retirados sem ferimentos.

Depois disso, a lancha foi amarrada para evitar que afundasse no rio e, posteriormente, foi rebocada.

Durante as férias, o efetivo do Corpo de Bombeiros foi ampliado na região do Vale do Araguaia e outras cidades turísticas de Goiás para eventuais ações de socorro.