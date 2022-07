Talvez você não saiba, mas existem alguns tipos de mensagens que as pessoas mais odeiam responder no WhatsApp e devem ser evitadas ao máximo.

Além de criarem um clima desconfortável durante o bate papo, o conteúdo pode deixar o destinatário um tanto incomodado e até irritado.

A fim de evitar que situações como essa aconteçam, o Portal 6 preparou uma lista com algumas mensagens que a maioria das pessoas odeiam responder no WhatsApp.

6 tipos de mensagens que as pessoas mais odeiam responder no WhatsApp

1.Imagens de “bom dia”

Para algumas pessoas, as imagens desejando um “bom dia” são um verdadeiro incômodo e chegam a irritar de verdade quem está do outro lado da tela.

Isso porque as fotos enchem o armazenamento do celular com mídias desnecessárias e, muitas vezes, apagar todo o conteúdo pode demandar um tempo.

2.Grande fluxo de mensagens

Uma das coisas que podem incomodar quem utiliza o WhatsApp diariamente é aquela pessoa que manda muitas mensagens.

Seja um amigo, crush ou grupos, o grande fluxo de recados irritam aqueles que buscam paz na plataforma pelas notificações incessantes.

Além disso, enviar muitas mensagens pode ocupar o espaço de armazenamento do celular, o que é outro fato que faz as pessoas odiarem responder esse conteúdo.

3.Figurinhas em excesso

Mandar muitas figurinhas durante um diálogo no WhatsApp é também outra coisa para ficar atento. Em excesso, o item pode irritar a pessoa do outro lado e até dificultar o desenvolvimento da conversa.

4. “Você está online, mas não me responde”

Quem nunca falou com aquele colega irritante que, se você demorar um pouquinho para responder, já manda uma mensagem afirmando que você está online, mas não o respondeu.

Às vezes, as cobranças podem ser um verdadeiro balde de água gelada na conversa e podem fazer com que a pessoa desapareça da sua lista de contatos.

5. Broncas de um chefe

Outra mensagem que todo mundo odeia receber no WhatsApp, são aquelas que o chefe manda com um único intuito: dar bronca.

Afinal, ninguém fica feliz ao ler mensagem do tipo “Estou decepcionado com você” ou um “Não gostei da sua conduta no trabalho hoje”.

6.Áudios longos

Por fim, outro conteúdo para eliminar de vez das conversas são os áudios longos. Muitas pessoas odeiam receber e responder gravações com mais de 1 minuto porque podem estar ocupadas no momento.

Em vez disso, tente contar o que se quer por meio de uma mensagem de texto.

