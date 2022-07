O WhatsApp se tornou uma plataforma muito poderosa quando se trata dos meios de comunicação. Com isso, as maneiras de dialogar fizeram com que a dinâmica das conversas também ficassem diferentes dentro do app mensageiro.

Para evitar este tipo de situação constrangedoras, o ideal é evitar ser uma pessoa desagradável dentro do aplicativo e tornar fluida as conversas na plataforma. Entretanto, algumas pessoas insistem em hábitos que são chatos e que a maioria das pessoas não gostam de manter uma conversa.

Veja:

6 tipos pessoas que todo mundo gosta de responder no WhatsApp

1. Que respondem rápido

Para dar início a esta lista, estão as pessoas que não demoram longas horas para dar uma resposta no WhatsApp. Uma da funções do próprio aplicativo é tornar tudo mais dinâmico e prático, então por que demorar tanto para responder?

Não é muito legal deixar a outra pessoa esperando muito tempo por uma resposta, então conversar com alguém prático, deixa a conversa ainda mais fluída.

Essa atitude demonstra consideração pelo outro, pois mostra sua dedicação ao outro.

2. Que são diretas

Agora, outro tipo de pessoa que é torna mais fácil a troca de mensagens, são aquelas que são bem diretas e não enrolam na hora do diálogo.

Em alguns casos, existem aqueles que dizem “preciso falar com você” e não vai direto ao ponto. Este comportamento é um tanto quanto irritante, além de ser extremamente inoportuno.

3. Que são prestativas

Muito usado como ferramenta de trabalho, o WhatsApp tem como intuito transformar as relações mais rápidas e dinâmicas. Por isso, quem está sempre disposto a ajudar e ainda é prestativo fortalece o propósito de utilização do app.

4. Que são educadas

Outra atitude que é satisfatória na hora de mandar uma mensagem, é conversar com pessoas educadas.

Uma conversa descontraída, o ideal é mandar mensagens mais cordiais e simples para serem respondidas da mesma forma, fazendo o diálogo mais tranquilo.

5. Que são simpáticas

Outra virtude que merece ser valorizada em uma conversa é a simpatia. Isso é uma excelente maneira de quebrar o gelo e deixar a troca de mensagens mais natural.

Em algumas situações, você pode até ficar com receio de enviar uma mensagem por não saber como a outra pessoa irá responder. Por isso, ser simpático nas respostas demonstra uma abertura ao diálogo.

6. Que sabem conversar por áudio

Por último, um ponto um tópico delicado, os áudios. Tem quem goste mas também tem quem não suporta esta ferramenta do WhatsApp.

O recurso realmente é bem útil, mas quando utilizado nos momentos inoportunos, acaba se tornando uma chatice para quem recebe. Um exemplo também é quando alguém envia um áudio de 5, 6 minutos.

Entretanto, existem pessoas que sabem usar com propriedade o recurso e não incomodam quando mandam um áudio claro e rápido.

