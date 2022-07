DNIT vai doar à Prefeitura de Anápolis projeto para construção do viaduto do Recanto do Sol

O projeto do viaduto do Recanto do Sol será doado à Prefeitura de Anápolis pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) para que o próprio município possa executar a obra.

O prefeito Roberto Naves (PP) conversou neste domingo (24) com um representante do órgão federal para organizar os trâmites. Ainda não há data para repasse, tampouco para início das obras, mas a administração municipal garante que vai tocar por si própria a construção.

“Eles têm um projeto pronto de RDC [Regime Diferenciado de Contratação] integrado e vão nos doar. Recebendo o projeto do DNIT poderemos fazer a obra”, disse o prefeito.

O viaduto do Recanto do Sol é um dilema em Anápolis. O Ministério da Infraestrutura prometeu que executaria a estrutura, mas não o fez. A Prefeitura então esperou que o projeto fosse incluído no contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, o que não aconteceu.

Por isso, a própria administração do município decidiu assumir a responsabilidade pela obra. “Ficamos aguardando o ministério, que disse que poderíamos fazer nossa parte [com a interligação da pista no Flor do Cerrado] que o viaduto ficaria pronto, mas não ficou. Não foi incluído no plano de trabalho da Ecovias e é prioridade para os anapolinos, então nós faremos”, frisou Roberto nesta segunda-feira (25).

O viaduto do Recanto do Sol está orçado em cerca de R$ 23 milhões. Deste valor, R$ 1 milhão é de emenda do deputado federal Vitor Hugo (PL). O restante será bancado com recursos do Tesouro Municipal.

Parte do complexo foi inaugurada

A pista dupla no Flor do Cerrado, que servirá de encabeçamento para o viaduto, ficou pronta e foi liberada para tráfego nesta segunda-feira. Estima-se que cerca de 20% do fluxo que está concentrado no trevo das BRs 153 e 414 seja agora desviado por lá.

Porém, o prefeito Roberto Naves admite que o problema de trânsito na região Nordeste de Anápolis só será sanado quando o viaduto estiver pronto.

“É uma importante obra, pois ajuda a desafogar o grande Recanto do Sol. Vai facilitar e muito a vida de quem mora aqui. É só uma parte da obra. A segunda parte é a construção do viaduto, onde esta pista dupla será ligada à via do outro lado da BR-153 e essas pessoas possam chegar na Avenida Brasil”, destacou.