Dono de bar é levado ao HEANA após ser furado com chave de fenda em briga

Uma briga de bar em Pirenópolis, no Leste de Goiás, quase terminou em morte na noite de domingo (24). Um homem perfurou várias vezes o dono do estabelecimento com uma chave de fenda.

Depois, o rapaz fugiu e só foi encontrado mais tarde, ao lado de outra pessoa, bêbado e num carro branco. Dentro do veículo havia uma lata de cerveja aberta.

Os policias perguntaram ao suspeito o motivo da agressão ao dono do bar. Eles alegaram legítima defesa e foram conduzidos à delegacia.

A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas não corre risco de morte.

O suposto agressor foi preso em flagrante, enquanto o colega dele será investigado pela Polícia Civil.