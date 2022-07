Existem alguns segredos que os cancerianos fazem questão de esconder a sete chaves para manter a pose de bonzinhos e não deixarem a máscara cair.

A verdade é que eles agem sempre de acordo com as emoções, ignorando totalmente a razão e esse método acaba os fazendo ser inconstantes e intensos demais.

Mas eles tem consciência disso e é claro que vão tentar a todo custo não demonstrar isso no primeiro momento. Portanto, descubra agora quais os grandes segredos que todo canceriano esconde até criar uma boa intimidade.

6 segredos que os cancerianos guardam a 7 chaves para ninguém saber:

1. Muito emotivo

Ele vai tentar disfarçar, mas não conseguirá esconder por muito tempo. O canceriano é sensível como uma pétala e pouca coisinha poderá o deixar de coração partido.

O nativo não poupa lágrimas, chora mesmo em quase todas as brigas e, muito provavelmente, deixará o outro com a consciência pesada por ter iniciado a discussão.

2. Intuitivos

A intuição do canceriano é algo quase ‘anormal’. Eles sabem e sentem praticamente tudo, ou seja, nem adianta tentar enganá-los, que será uma perda de tempo.

E o pior, quando ele sente que alguma coisa vai acontecer, mesm que nada tenha mudado ainda, ele já muda a afeição e deixa o ambiente tenso.

3. Carência

As pessoas do signo de câncer precisam de demonstrações de amor o tempo todo por serem extremamente inseguros com todas as relações.

Inclusive, a linguagem do amor mais frequente para os nativos é a de afirmação, confirmando sempre que não serão abandonados e que são importantes.

4. Ciúme

Assim como dito, pela enorme insegurança que os cancerianos trazem consigo, sentir ciúmes é inevitável para eles.

Morrem de medo de perder as pessoas que são importantes e acabam tentando proteger a todo custo, inclusive, sufocando um pouco com todo cuidado e ciúme.

5. Manipulação

O canceriano não desiste até conseguir exatamente tudo o que deseja. Para isso, ele mexerá todos os pauzinhos possíveis.

Seja com chantagem emocional, lágrimas ou até mesmo, gritos, ele não se cansará até convencer tudo e todos do que quer.

Isso pode ser um grande problema para as relações dele. Ninguém aguenta tantas chantagem por muito tempo.

6. Sonhador

Se tem uma coisa que o nativo não é, essa coisa é ‘pé no chão’, ele sonha tão alto que acaba deixando a realidade, frequentemente.

Isso pode acabar se tornando um problema para os que o rodeiam, afinal, os planos dele são além da lógica. Mas no fim das contas, o coração do nativo é bom e isso leva um grande peso.

Todo mundo que tem um canceriano ao lado se sente muito feliz e amado.

