Em Anápolis, mulher é roubada após cair em arapuca montada por idoso

Uma mulher de 50 anos teve os pertences roubados após cair em uma armadilha, montada por um idoso. Ela estava saindo do banco, localizado no Centro de Anápolis, no final da manhã desta terça-feira (26), quando foi assaltada.

A vítima saía da instituição, na Rua Engenheiro Portela e deu de cara com o homem de idade. Ele deixou cair uma carteira no chão, que na verdade era uma arapuca.

Prestativa, a mulher pegou o objeto e devolveu para o homem, na intenção de ajudar. O idoso então, disse que ia recompensa-la, como forma de agradecimento.

Nesse momento, ele pediu que ela o acompanhasse. Quando os dois se distanciaram do banco, duas comparsas do crime apareceram e abordaram a vítima.

Eles levaram a bolsa com todos os pertences, inclusive o dinheiro que ela havia sacado e a chave da moto, que estava estacionada na rua.

Desesperada, a mulher pediu ajuda em uma farmácia próxima, que a aconselhou a registrar a ocorrência. Os autores do crime ainda não foram identificados, o caso será investigado pela Polícia Civil.