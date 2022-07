Três presos foram mortos na Casa de Prisão Provisória de Aparecida

Atualizado às 11h26

Na manhã desta terça-feira (26), pelo menos três detentos foram mortos na Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida.

Conforme apurado com exclusividade pelo Portal 6, as mortes ocorreram no bloco B1, onde ficam presos do sexo masculino.

Eles foram supostamente mortos asfixiados, possivelmente por estrangulamento. O agentes penais os encontraram, já sem vida, no momento em que foram fazer a entrega do café da manhã aos detentos.

A Polícia Civil e a Polícia Técnico Científica ainda não estiveram no local.

A reportagem entrou em contato com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), mas ainda não recebeu nenhum posicionamento.

Em breve mais informações.