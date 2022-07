4 dicas para se manter saudável nas férias!

Todo ano, nesta época, famílias se organizam e tiram férias. Muitas vezes as férias estão associadas a uma rotina diferente, com horários irregulares, redução na pratica de atividade física, amplo acesso à comida e maior consumo de bebida alcoólica. Contudo, mesmo não seguindo uma prescrição à risca é importante manter alguns hábitos de reeducação alimentar durante o período.

Separei então, 4 dicas para vocês.

1. Se garanta no café da manhã.

Inclua no café da manhã pelo menos 2 porções de frutas, coma uma fonte de proteína – ovos, iogurtes e queijos são boas opções – assim você chegará com menos fome na próxima refeição além de conferir mais saciedade ao longo do dia, evitando o comportamento beliscador.

2. Leve um lanche na bolsa.

Saquinhos com sementes, frutas ou barrinhas de proteína são ótimas opções para não ficar longos períodos sem se alimentar e evitar a fome excessiva nas grandes refeições.

3. Evite o excesso de álcool.

Não beba por impulso! Escolha situações especiais e intercale com bastante água. E lembre-se melhor bebida alcoólica sempre será a que você irá beber em menor quantidade. Caso beba destilados, evite beber com sucos industrializados, xaropes e refrigerantes com açúcar, isso irá deixar a bebida ainda mais calórica. Prefira água de coco ou a versão sem açúcar.

4. Eleja uma refeição principal no dia.

Se planeje para fazer uma refeição principal no dia, com tudo que você tem direito e coma mais leve e em menor quantidade nas outras refeições. Você não precisa de um almoço e um jantar com direito a entrada, prato principal e sobremesa. Escolha um dos dois e vá a um lugar que você realmente acha que vale a pena para fazer uma dessas refeições, e já que irá fazer só uma, capriche na sua escolha.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.