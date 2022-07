Tem coisa mais gostosa do que receber um caloroso abraço depois de um dia estressante? Pois bem, se nós adultos gostamos tanto de demonstrações de carinho, imagina as crianças!

Segundo a psicologia, acolhimento e demonstração de amor são algumas das comprovações para, além de um melhor vínculo entre você e seu filho, melhorar a capacidade de aprendizado da criança na primeira infância.

Ainda segundo estudos, esse carinho precoce ajuda a criança a enfrentar situações de risco, como pobreza extrema, ambiente violento, fome, problemas de saúde física ou emocional, ou qualquer outro problema.

6 demonstrações de carinho que todos os filhos gostariam de receber dos pais:

1. Abraços

Acredite se quiser, um abraço tem um poderoso efeito em uma criança, por isso, elas gostam de receber dos pais!

A partir desse toque, ela sente que é amado e querido e isso o impregna de um sentimento de proteção e de calidez.

Para a criança, um abraço traz confiança, proximidade, fortalecimento do apego e vínculo emocional com seus pais.

2. Beijos

Cientificamente, em crianças e bebês, um beijo ativa o sistema de recompensa do cérebro e libera dopamina, o que nos faz sentir bem.

Isso faz um ligamento dos pais com os pequenos, assim como os casais possuem um vínculo amoroso.

3. Palavras doces

Toda criança gosta de receber dos pais palavras doces, elas, por si só, causam um efeito poderoso em seu cérebro, impulsionando uma melhor relação de pais e filhos.

Para termos uma ideia, elas afetam a realidade da criança, construindo uma personalidade mais autoconfiante e, consequentemente, mais feliz.

4. Atenção

Os filhos precisam de atenção dos pais!

Por isso, chame-o para ajudar em uma atividade, faça esse momento ser agradável, evitando broncas.

Tenha paciência para ensinar e conquistar a confiança do seu pequeno, o que ele mais deseja é estar perto de você e admirar as coisas que você faz.

5. Incentivo

Segundo a psicologia, contar histórias, fictícias ou reais, como as vivências pessoais dos pais, é um dos recursos mais potentes para criar nas crianças vontade de fazer coisas e motivá-las.

Esse incentivo é um gatilho para impulsionar o desenvolvimento da criança, ela precisa disso!

6. Companheirismo

Por último, uma importante demonstração de carinho para as crianças é o companheirismo e a amizade dos pais.

Essa relação tem um desempenho importante no desenvolvimento das crianças, ajudando-as a dominar novas habilidades sociais e familiarizar-se com as pessoas.

