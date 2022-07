Identificado o preso que morreu na CPP de Aparecida de Goiânia

Foi identificado como João Victor Nunes Araújo Guedes, o preso que morreu nesta quarta-feira (27), na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia.

Em nota, a Polícia Penal informou que a suspeita é que ele tenha sido agredido por colegas de celas após um tumulto no Bloco 3, Ala B, da CPP.

Este foi o 4º óbito em 24 horas. Na terça-feira (26), três presos foram encontrados mortos durante o café da manhã, no Bloco B1.

João Victor foi encaminhado ao posto de saúde da unidade prisional. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local, mas pôde apenas constatar o óbito.

De acordo com a Polícia Penal, procedimentos administrativos internos foram abertos para apurar o fato e as circunstâncias do ocorrido.

O detento cumpria pena pelo crime de furto (artigo 155).