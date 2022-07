Um ônibus do transporte coletivo foi tomado pelas chamas na manhã desta quarta-feira (27), na Vila Mutirão, em Goiânia.

O incêndio teve início por volta das 08h e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para controlar o fogo.

Aos bombeiros, o motorista do veículo relatou que percebeu que uma fumaça estava saindo do motor e logo pediu para que os passageiros descessem e começou a tentar apagar as chamas com um extintor.

O ônibus foi consumido em grande parte pelo fogo e ficou completamente destruído. Porém, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros conseguiu debelar o incêndio.