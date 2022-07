Portal 6 é selecionado para estreia de projeto mundial do Google no Brasil

O Portal 6 está entre os 100 veículos de comunicação selecionados para participar do Local Lab Brasil, programa do Google News Initiative de apoio ao crescimento sustentável de empresas jornalísticas de pequeno e médio porte em todo o país. A lista foi divulgada nesta terça-feira (26) pela Associação de Jornalismo Digital (Ajor).

Será a primeira edição brasileira deste projeto mundial, que tem como foco trabalhar no desenvolvimento técnico, estratégico e econômico dessas 100 empresas de mídia, a fim de proporcionar um ecossistema jornalístico mais sustentável, o crescimento dos negócios no meio digital e o enfrentamento à desinformação.

“Participar dessa iniciativa do Google e ser selecionado por essa gigante do mercado digital é uma oportunidade que o Portal 6, que ampliou vertiginosamente a cobertura nos últimos meses, agarrará com muito entusiasmo e dedicação”, comemora o jornalista Danilo Boaventura, diretor de conteúdo do Portal 6.

Weverthon Dias, diretor executivo, lembra que métricas de aferidores de acessos, como a ComScore e Alexa, já mostram que o Portal 6 é o veículo web mais acessado de Goiás e o segundo do Centro-Oeste. “E nossa expectativa com a entrada neste projeto não pode ser diferente: crescer ainda mais em tráfego orgânico e aumentar o posicionamento da nossa marca e relevância para o consumidor local”.

Além da Ajor, o programa também conta com apoio da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e duas consultorias externas: a Racoon.Monks, que cuidará da parte de análises técnicas, workshops, implementações e validações e a Hypertext, que cuidará de toda a parte de desenvolvimento de negócios com pesquisas de aprofundamento de estratégia e simuladores de negócios.

A duração é de 10 meses, entre agosto de 2022 e março de 2023. Durante este período, os 100 selecionados receberão análises técnicas aprofundadas e treinamento do Google News Initiative para melhorar e aprimorar a infraestrutura digital, o engajamento da audiência e o desenvolvimento de negócios dos veículos.