Juiz concede medida protetiva a esposa de vereador denunciado por agressão em Anápolis

A Justiça determinou que o vereador Edimilson Ferré de Oliveira, conhecido por Edimilson Mercado Serve Bem (PV), cumpra medida protetiva por suposta agressão contra a esposa, de 45 anos. O caso veio a público após o Portal 6 divulgar com exclusividade na tarde da quarta-feira (27).

Na prática, de acordo com o regime da Lei Maria da Penha, Edimilson deve afastar-se da residência, não poderá se aproximar da vítima ou de familiares e testemunhas numa distância mínima de 300 metros. Além disso, não deverá manter contato ou frequentar os mesmos locais que a denunciante.

Em outro ponto, a fim de efetivar o cumprimento da legislação no âmbito de violência doméstica e familiar, o documento diz que o vereador deverá participar de grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica.

A tomada de decisão da Justiça ocorreu no dia 22 de julho e é resposta ao primeiro pedido de medida protetiva feito pela esposa do vereador, no dia 10 do mesmo mês – relatando que vem sofrendo com violência doméstica há mais de um ano. Na mesma data em que a medida protetiva foi assinada, a vítima registrou um segundo boletim de ocorrência.

O caso mais recente do crime, conforme a vítima, foi no dia 10 de julho. Eles voltaram de um pesque-pague e começaram a discutir. Depois de uma pergunta ao marido, a mulher teria sido atingida com um copo de sorvete no rosto.

Em meio à discussão, o parlamentar também teria apertado os braços dela e deixado marcas e colocado o dedo na boca dela, causando um ferimento. Uma filha do casal teria presenciado a cena e começou a chorar.

Edimilson teria pego um sapato social e ameaçou agredi-la. A mulher afirmou que chamaria a polícia e ele teria respondido: “Amanhã você vai me pagar”.

No dia seguinte, conforme a vítima, o vereador agiu naturalmente. Cansada das agressões, ela pediu medidas protetivas de urgência.

Na última sexta-feira (22), a mulher voltou à delegacia depois que Edimilson voltou a bater nela após ter questionado se ela o havia denunciado.

Vereador nega agressões

Procurado pelo Portal 6, o vereador Edimilson Mercado Serve Bem negou que tenha agredido a esposa. Segundo ele, o relacionamento sempre foi tranquilo.

“Eu e ela somos de boa, tranquilos. Nós vivemos tranquilo. Agressão nunca, jamais. Discussões acontecem, mas agressões não. Não houve agressões. Isso não faz parte da minha índole”, disse.