Nora de Leonardo faz revelação sobre a festa de aniversário do cantor em Goiás

A festa de aniversário de 59 anos do cantor Leonardo, que aconteceu nesta segunda-feira (25), na fazenda Talismã, em Jussara (GO), a 220 km de Goiânia, deu o que falar nas redes sociais pela presença de alguns convidados no evento. Mas o que rendeu mesmo, foi a falta de parte do núcleo familiar.

No local, estavam presentes os filhos do sertanejo Jéssica Costa e Zé Felipe, a nora Virgínia Fonseca e a mãe dela, Margareth Serrão, entre outros presentes.

Apesar de ser uma comemoração íntima e familiar, o primogênito do artista Pedro Leonardo, a esposa dele, Thais Gebelein e as duas filhas do casal, não compareceram no aniversário do cantor – o que levantou indícios de um suposto atrito na família.

Em meios aos rumores, a nora de Leonardo decidiu explicar nas redes sociais o não comparecimento na festa do cantor.

De acordo com ela, o casal não foi avisado sobre a comemoração na fazenda e estavam no interior de São Paulo, o que também dificultava a vinda deles para Goiás.

“Mas está tudo certo, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde pra ele ficar aqui com a gente muitos e muitos anos e a gente ter sempre a oportunidade de sorrir ao lado dele”, finalizou Thaís.