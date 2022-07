Primeiro dia do Arraiana foi marcado por boa organização; veja como foi

Além da música gospel e louvor, o primeiro dia do Arraiana nesta quarta-feira (27) também foi marcado por boa organização.

É o que aponta a Polícia Militar (PM) que estava em patrulhamento no show. Segundo a corporação, a estreia foi “tranquila, sem a presença de crimes, mas com muita animação”.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), defendeu que trazer conteúdo para o público cristão é de suma importância, para que toda a população se sinta representada.

“Anápolis é uma cidade cristã, apesar do estado ser laico, o prefeito, a primeira dama, nós somos cristãos. Então para gente é muito importante poder saber que hoje vai ter um show gospel, que na sexta-feira nós vamos ter um show católico”, comentou.

Segundo o gestor municipal, a média de presentes no Estádio Jonas Duarte, nesta noite, era de três a quatro mil pessoas. “É o primeiro dia, um dia de ajustes, no primeiro dia sempre dá menos pessoas”, explicou.

O prefeito destacou que as expectativas para arrecadação de alimentos até o próximo dia 31 são excelentes e bem acima das últimas edições.

“Jorge e Mateus já esgotaram, tivemos mais de 20 mil trocas, Luan Santana se eu não me engano hoje já passou de 15 mil trocas, Edson e Hudson já tinham passado de 12 mil trocas, então a expectativa já é maior do que foi o último”, pontuou.

Além das apresentações da noite do Ministérios do Altíssimo e Quadrangular, o cantor João Luiz, Samuel Messias e a dupla André e Felipe, teve ainda a presença de várias barriquinhas com cardápios variados e comidas típicas da temática ‘arraiá’.

