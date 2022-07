Jorge e Mateus farão o encerramento do Arraiana 2022; veja a lista oficial dos confirmados

A dupla sertaneja Jorge e Mateus vai encerrar o Arraiana 2022. Os nomes dos artistas que participarão do evento em comemoração aos 115 anos de Anápolis foi confirmada nesta quinta-feira (14) pela Prefeitura. Todas as apresentações serão no estádio Jonas Duarte.

A festa começa no dia 27 de julho, com apresentações de Samuel Messias e da dupla André e Felipe. No dia seguinte, o artista Luan Santana será responsável por embalar os anapolinos.

Em 29 de julho, quem for ao Arraiana vai acompanhar Tony Allyson, Thiago Brado e Padre Marcos. O sábado (30) será de muito sertanejo, com a dupla Edson e Hudson e o cantor Kleo Dibah.

Para fechar o ciclo de apresentações com chave de ouro, Jorge e Mateus tocarão no aniversário de Anápolis, no domingo (31).

Para participar do Arraiana 2022, o público garante o ingresso doando 2 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal, fubá e farinha. A troca acontece em 14 pontos espalhados pela cidade, além de sete pontos itinerantes, em dias específicos.

Os tíquetes podem ser retirados na Prefeitura, no estádio Jonas Duarte, Ginásio Newton de Faria, CEITec, CMTT, UniEvangélica, Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, CRAS Leste, CRAS Leste II, CRAS Sul, Cmei José Cupertino de Paula, Escola Municipal Clóvis Guerra, Escola Municipal Alfredo Jacomossi e Cmei Maria Zenita de Jesus.

Os povoados e distritos da cidade terão pontos de troca itinerantes, de 9h às 18h, em dias específicos. Para Branápolis e Joanápolis, a data é 20 de julho. No dia 21 serão atendidas Vila São Vicente e Interlândia. Por fim, no dia 22, Souzânia, Goialândia e Vila Fabril terão os tíquetes disponíveis.

São permitidos, no máximo, 02 ingressos por CPF para cada dia do evento. No momento da troca, o cidadão poderá apresentar apenas o seu CPF e mais um. Permitido trocar ingressos para mais de um show no momento da troca. Obrigatória a apresentação de documento pessoal de identificação.

Cachês

Os shows dos artistas que vão se apresentar no Arraiana de 2022 vão custar R$ 1,214 milhão aos cofres da Prefeitura. Os valores foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira.

O cachê mais elevado é da dupla Jorge e Mateus, que receberá R$ 504 mil. Depois, aparece Luan Santana, que cobrará R$ 300 mil.

Também foram confirmadas apresentações de Edson e Hudson, a R$ 170 mil, e do cantor gospel Tony Allyson, ao preço de R$ 70 mil.

Os artistas com cachês mais baixos são Thiago Brado, que receberá R$ 55 mil, a dupla André e Felipe e o cantor gospel Samuel Messias, com R$ 40 mil cada, e o sertanejo Kleo Dibah, cuja apresentação renderá R$ 35 mil.