Esquecimento comum custa caro e deixa jovem com rosto irreconhecível

O que era para ser um final de semana de felicidade acabou trazendo muitos prejuízos a uma britânica, apenas por ter esquecido o protetor solar e ter curtido um evento de dois dias tomando sol.

Ruby Brewer, de 23 anos, mora no Reino Unido e contou ao jornal The Sun como foi acordar e perceber que estava totalmente inchada, graças a uma insolação grave obtida.

Segundo a jovem, ela teria saído com pressa para o Festival Love Supreme e acabou deixando o protetor de lado. Somente no segundo dia após os shows que o rosto inchou.

“Fiquei realmente chocada quando me olhei no espelho e vi o tamanho do meu rosto. Meu rosto dobrou de tamanho e havia apenas uma pequena fenda que eu podia ver”, contou.

“Minha pele estava toda manchada e vermelha e meus braços e pescoço tinham erupções cutâneas”, completou.

A reação dela e da mãe, imediatamente, foi procurar um pronto-socorro, já que os olhos dela estavam inchados ao ponto de não conseguir enxergar quase nada.

Lá, ela precisou ser medicada com anti-histamínicos e esteróides para reduzir o inchaço e isso foi o suficiente para a deixar com uma lição: nunca mais esquecer o protetor solar.