Liberado novo lote de ingressos para show do Guns N´Roses em Goiânia

O quarto lote de ingressos para o show da banda internacional Guns N´Roses está com data marcada para ser lançado: quarta-feira (03), a partir das 11h.

A produção do evento não divulgou a quantidade de lotes disponíveis, mas informa que as entradas são limitadas às áreas de ‘front’ e ‘gramado’. Os ingressos poderão ser adquiridos somente pelo site evetim.com.br em até 10x sem juros.

As opções disponíveis são: meia-entrada – para estudante, professor, PCD, doador de sangue, além de social e inteira.

O show da banda Guns N’ Roses em Goiânia acontece no dia 11 de Setembro, a partir das 16 horas, no Estádio do Serra Dourada. A venda dos ingressos para o evento foi aberta no dia 20 de abril.

As unidades disponibilizadas, entretanto, esgotaram em cerca de três horas após liberação para o público em geral. Um dia antes, porém, membros de fã-clubes tiveram a oportunidade de adquirir os ingressos por meio da venda on-line

Esta será a 10ª vez que a banda se apresenta no Brasil. Por conta da pandemia, o grupo não faz uma turnê mundial desde 2019. Por isso, há enorme expectativa para o tour ”Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”, que só foi vista nos EUA e marcará essa lendária retomada.