Professor de Anápolis é destaque na revista científica mais importante do mundo

Rodrigo Martins, professor da UniEvangélica, ganhou destaque em uma das maiores revistas científicas de todo o mundo, a britânica The Lancet.

O cientista radicado em Anápolis se tornou um dos poucos estudiosos da região a publicar na revista inglesa, cujo fator de impacto, que mede a relevância no ambiente científico, atingiu 200.

Rodrigo atua na área de fotobiomodulação, a laser terapia, e contou ao Portal 6 estar entre os maiores pesquisadores da área.

“Fui o pesquisador que mais publiquei entre doenças inflamatórias. Estou ranqueado entre os três maiores pesquisadores do mundo nesta área”, afirmou.

O artigo do professor denominado como “Eficácia da terapia a laser de baixa intensidade no manejo da dor no pescoço: uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados controlados com placebo ou tratamento ativo” foi publicado pela The Lancet em 2009 e ganha ainda mais destaque por ser único na área.

“Esse é um trabalho sobre tratamento de dores cervicais crônicas. Ainda mais hoje, nessa era digital, tem crescido absurdamente pelo uso de tela, celular. Esse trabalho é muito importante para esse auxílio”, explicou.

Dentro da comunidade científica, esta publicação de Rodrigo Martins é uma das mais citadas da área de estudo e inclusive, é considerada uma pesquisa inédita.

“Esse trabalho hoje é um dos mais citados no mundo sobre fotobiomodulação. Tenho quase 12 mil citações nos meus trabalhos. Já passou de 500 citações em outras revistas científicas. É um nicho altamente especializado. É considerado um dos artigos mais citados da área”, contou orgulhoso.

De tão relevante para a comunidade científica, a pesquisa rendeu ao professor um prêmio da Thomsom Reuters reconhecendo as diversas citações que conquistou.