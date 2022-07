Para quem gosta de viajar para o exterior, entrar em outro país pode ser muito burocrático por conta das grandes exigências, como visto e passaporte.

Mas a boa notícia é que existem alguns países que não exigem passaporte e nem visto de entrada, o que já ajuda bastante aqueles que ainda não emitiram o seu.

Foi pensando nisso que decidimos listar alguns deles!

6 países onde os brasileiros não precisam de passaporte para viajar:

1. Bolívia

Pertinho aqui do Brasil, a Bolívia pode ser um ótimo destino, principalmente se você busca um país mais seguro.

Com belas paisagens, o povo boliviano também é muito simpático e acolhedor, outra característica que encanta os seus visitantes.

2. Colômbia

Por mais que não se precise de passaporte, a Colômbia não é um destino dos brasileiros. Porém, saiba que lá você vai encontrar cidades ricas em história, natureza abundante e muita cultura, com diferentes estilos de viagem dentro da mesma nação.

3. Equador

A verdade é que o Equador é um país perfeito para mochileiros e quem quer destinos sem burocracia.

O local é pequeno em território, portanto é fácil e rápido viajar de uma cidade para outra. Além disso, há quantidade de lugares totalmente diferentes e únicos dentro do país, que valem a pena.

4. Peru

Ir para o Peru é comprar passagens direto para a carisma e contato com a história das Américas.

No país você encontra grandes paredes em pedra maciça erguidas pelos Incas e a alegria de viver estampada no sorriso do povo peruano.

5. Chile

Outra opção que não precisa de passaporte é o Chile!

Lá você encontra paisagens de tirar o fôlego, ótima estrutura, rica gastronomia e forte cultura. Além de muitas opções de voos, preços promocionais e pouco tempo de viagem.

6. Uruguai

Por último, temos o Uruguai, destino perfeito para quem busca estreitas ruas de pedra, casas de arquitetura colonial, telhados de barro avermelhados, refinados azulejos lusitanos e antigos lampiões.

