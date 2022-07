Conhecer os mais diversos países do mundo é um grande sonho para muitos brasileiros. Porém, viajar pode acabar se tornando uma opção financeiramente inviável em alguns casos.

Diante das constantes mudanças no dólar e a consequente desvalorização do real, alguns países passaram a ser considerados inacessíveis, gerando um temor de acabar saindo no prejuízo.

No entanto, o que a maioria dos brasileiros que adoram uma boa viagem não sabem, é que existem destinos incríveis onde o real está valorizado.

Por isso, se você deseja encontrar uma alternativa mais viável financeiramente, fique de olho na lista com taxas cambiais favoráveis que podem entrar para suas próximas opções de férias internacionais.

6 países onde o real vale mais e podem ser opções para quem quer viajar para fora do Brasil

1. Argentina

Com a desvalorização do peso argentino, o país se tornou um dos destinos internacionais preferidos dos viajantes brasileiros.

Para se ter uma ideia de quão valorizada a moeda brasileira se torna ao lado da irmã, R$ 1 equivale a 23 pesos dos “hermanos“.

O país da América Latina ainda encanta com a rica gastronomia, cultura e paisagens de tirar o fôlego dos turistas.

2. Filipinas

Localizado no Sudeste asiático, Filipinas é um verdadeiro destino dos sonhos para os fãs das mais belas praias, com areias branquinhas e águas de um impressionante azul.

Se comparado a moeda brasileira, R$ 1 está sendo o equivalente a 10 pesos filipinos.

O arquipélago é apaixonante com as diversas praias cristalinas e a imensa riqueza de belezas naturais.

3. África do Sul

Principalmente para os apaixonados por aventura, a África do Sul pode entrar na lista dos países dos sonhos para uma viagem inesquecível e econômica.

3 rands, moeda africana, equivalem a R$ 1. Ou seja, os mais emocionantes safáris já podem sair do papel e se tornarem realidade.

O país é marcado pelos mais variados ecossistemas e conta ainda com vinícolas exuberantes e atividades relaxantes para quem não curte tanta emoção.

4. Egito

Templos, museus, passeios. São diversas as opções de atividades para quem se aventura pelo país que remonta ao tempo dos grandes faraós.

A moeda adotada no Egito é a libra. O melhor para os brasileiros que buscam por uma viagem mais barata é que R$ 1 é equivalente a 3 libras egípcias.

As pirâmides de Gizé, e os passeios pelo Rio Nilo e o Mar Vermelho são os atrativos preferidos da maioria dos turistas.

5. Tailândia

A Tailândia é um dos mais visitados destinos do Sudeste asiático e acredito, isso não se deve apenas ao fator econômico!

R$ 1 é o equivalente a 6 bahts, moeda adotada no país. Com uma média de R$ 100 por dia, o turista consegue aproveitar o melhor que a região tem para oferecer.

Além de uma riquíssima cultura, a Tailândia ainda conta com uma deliciosa gastronomia, praias paradisíacas e experiências inesquecíveis.

6. Hungria

Sonha em visitar a Europa? Então a Hungria pode ser uma opção mais em conta e com opções super relaxantes para os turistas.

Sabe o que é o melhor deste destino? É que R$ 1 equivale a 70 florins húngaros.

Com uma arquitetura impressionante e ampla riqueza cultural, o que mais atrai os visitantes são os banhos termais medicinais e as saunas oferecidas, que permitem uma deliciosa e relaxante experiência.

