Algumas profissões disponíveis no mercado de trabalho permitem maiores salários, assim como outros benefícios, para o trabalhador que atua como autônomo.

Sem um vínculo empregatício com alguma empresa, além de cuidar melhor do próprio dinheiro, o profissional ainda pode ter maior liberdade com o horário de serviço e realizá-lo de onde preferir.

Uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que apenas em 2021, mais de 25,6 milhões de pessoas optaram pelo trabalho autônomo no Brasil, representando um aumento de 2,6% no índice nacional.

Pensando nisso, separamos uma lista com algumas profissões que são ótimas opções para quem busca lucrar mais sem precisar de contrato com empresas.

6 profissões que ganham mais dinheiro sendo autônomo do que trabalhando em uma empresa

1. Editor de vídeo

Principalmente diante do aumento registrado mundialmente da produção de conteúdo em vídeo, os profissionais que trabalham com a edição de vídeos vem se tornando cada vez mais requisitados.

Para atuar na área como autônomo basta o profissional contar com o conhecimento necessário do trabalho com edição e possuir um bom equipamento de serviço, assim como os programas certos.

Os salários para os editores de vídeo autônomos podem ser superiores à R$2.742.

2. Analista de marketing digital

Em ascensão no mercado de trabalho, a profissão de analista de marketing digital é considerada como um dos destaques para o futuro e garante ótimas oportunidades para os trabalhadores autônomos.

O profissional é responsável principalmente por atrair e fidelizar os clientes através das redes sociais.

A média atual do salário do profissional está em R$ 3.004, mas pode superar os R$ 4.108 para o trabalhador autônomo.

3. Redator de conteúdo

Redator de conteúdo é outra profissão que teve um crescimento na procura nos últimos tempos e garante salários superiores para os autônomos, do que para aqueles que atuam em empresas.

Basicamente, o profissional é responsável por redigir textos atrativos para a internet que façam com que o leitor possua interesse em ler a matéria.

Os salários na área de atuação podem ser até mesmo superiores à R$ 4.012.

4. Contador

O contador autônomo pode prestar serviços para os mais variados públicos e até mesmo para algumas empresas que optam por contratar estes profissionais liberais.

Já tradicional no mercado de trabalho, a carreira garante ótimos salários, com uma média de R$ 4.238.

5. Consultor

O consultor autônomo auxilia e orienta empresas ou pessoas físicas à respeito do conhecimento específico que domina e é de interesse para os contratantes.

Principalmente na área financeira, o cargo vem apresentando um grande crescimento nos últimos anos, fazendo com que o profissional se torne mais disputado.

Os trabalhadores mais capacitados podem até mesmo alcançar por mês valores acima de R$ 13 mil.

6. Advogado

Nas mais diversas áreas de atuação disponíveis como na defesa de processos cíveis, administrativos, trabalhistas e judiciais, o advogado autônomo pode trabalhar em home office e mesmo assim, garantir salários superiores aos que receberia trabalhando em uma firma de advocacia.

Além disso, o profissional também pode atuar prestando consultorias jurídicas para os seus contratantes, podendo ser empresas ou pessoas físicas.

De forma geral, a remuneração gira em torno de R$ 3,5 mil, mas pode ser ainda maior dependendo do processo em que estiver atuando.

