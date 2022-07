Cíntia Dias e Professor Pantaleão são oficializados como candidatos ao Governo de Goiás

Partidos de esquerda oficializaram neste fim de semana os nomes que irão disputar o Governo de Goiás em outubro. Concorrentes a cargos no Legislativo também foram anunciados.

Neste sábado (30), o nome de Cíntia Dias foi confirmado pela federação Rede Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Cíntia tem 45 anos, é socióloga formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), instituição onde atualmente é mestranda. Ela foi anunciada para a disputa em substituição a Weslei Garcia, que concorreu ao cargo de governador nas eleições de 2018.

Em evento realizado no Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás (Sint-Ifesgo), a federação também oficializou candidaturas para deputados federais e estaduais, além do Senado Federal. O nome para vice de Cíntia, contudo, ainda não foi divulgado pela chapa.

Já o Unidade Popular (UP) anunciou oficialmente a candidatura do Professor Pantaleão ao governo de Goiás na última sexta-feira (29). Natural de Goiânia, o político é professor aposentado. Aos 72 anos, formado em história, ele também coordena movimentos sociais no estado.

O evento para confirmar Pantaleão na disputa feito na sede do partido e também homologou a Luciana Amorim (UP) na vice da chapa. Anapolina, Luciana tem 50 anos, é graduada em direito, servidora pública e integra a coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário. A entidade promove ações de combate à violência contra a mulher.

Além deles, foram oficializadas as candidaturas de uma deputada estadual e uma federal pelo partido.