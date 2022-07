Conheça o signo mais apaixonável e charmoso do zodíaco

Sabe aquela galã de novela que todas ficam encantadas somente com o jeito de olhar e de falar que ele tem? Então, entre as casas do zodíaco existe um signo mais apaixonável e charmoso que todos os outros.

Com um ar misterioso, ele gosta mesmo de conquistar a partir dos detalhes. Faz questão de analisar todo o cenário, todos os gostos da pessoa que está interessada e se esforça para surpreender.

É um romântico nato, apesar de pertencer ao elemento água, ele não traz consigo tanta inconstância. Gosta mesmo de relacionamentos duradouros e detesta mentiras.

A confiança é a base de tudo para esse signo e é claro que estamos falando do mais instigante do zodíaco: o signo de Escorpião.

A sensualidade do escorpiano o torna irresistível para muitas e acaba atraindo mais pessoas que o previsto com sua forma discreta de agir.

Conheça melhor o signo mais apaixonável e charmoso do zodiáco:

1. Intenso

Ele demora a confiar em alguém, mas se realmente estiver se apaixonando por uma pessoa, ele vai se doar de todas as formas.

A meta é fazer com que a pessoa se apaixone mais todos os dias, então, gestos inusitados, demonstrações românticas e muitos momentos íntimos não faltarão na relação.

2. Jogam limpo

Sabe aquele tipo de pessoa que adora fazer um joguinho? Some um dia e aparece depois de três? Isso é muito cansativo e o escorpiano não tem paciência para isso.

Ele joga limpo, do jeito quieto dele, deixando claro os interesses e isso é um outro fator que o deixa apaixonante.

3. Fiel e confiável

A fidelidade do nativo é uma característica impressionante. Eles realmente trazem ódio por mentiras e traições. Portanto, se envolver com um escorpiano é pedir para ser feliz.

São de pessoas de palavras e não costumam muito a voltar atrás. Se eles disserem que estão com alguém, é isto. Não existem ‘meio-termos’ para eles.

