Dono de bar é baleado após expulsar cliente que arranjou confusão em Anápolis

O proprietário de um bar foi baleado após expulsar um cliente que teria feito ameaças a ele neste sábado (30). O caso aconteceu no bairro Las Palmas, próximo ao Parque da Jaiara, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que suspeito de efetuar o disparo é um comerciante vizinho – dono de uma casa de ração que fica ao lado do estabelecimento da vítima.

A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada antes do crime, depois que o dono do bar registrou um boletim de ocorrência contra o autor. O suspeito teria feito ameaças ao homem, que pediu para que ele se retirasse do estabelecimento.

Após disparar contra o denunciante, o homem fugiu e ainda não foi localizado. Ele pode responder por agressão e tentativa de homicídio.

O tiro atingiu o dono do bar de raspão no rosto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).