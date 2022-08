Entidade pede que vereador de Anápolis denunciado por agredir a esposa seja levado ao Conselho de Ética

O Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Anápolis (CMDM) solicitou que o vereador Edimilson do Mercado Serve Bem (PV) seja investigado pelo Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Edimilson, que é membro do Conselho de Ética, foi denunciado pela mulher por agressão.

Em nota, a entidade manifestou repúdio ao caso e apontou a necessidade de apuração por parte do legislativo. “Compreende-se que uma autoridade municipal que pratica tais atos de violência contra a mulher, incentiva a população e exerce o mau exemplo”, diz o texto.

O CMDM também destaca que as últimas manifestações do vereador podem indicar “tentativa de coação da vítima”. O comportamento seria “incompatível com o cargo” e “”profundamente piorado” quando se trata de uma pessoa do legislativo municipal, que deve cumprir com a ética e decoro parlamentar.

Ainda na nota, o conselho pede a manifestação da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Anápolis e que o caso seja encaminhado à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. “De modo que sejam averiguadas as sanções cabíveis e as devidas providências”, aponta.

A denúncia

Além de dois registros na Polícia Civil, a esposa de Edimilson tem medida protetiva contra ele. O vereador está proibido de se aproximar da vítima ou de familiares e testemunhas numa distância mínima de 300 metros.

Conforme apuração do Portal 6, que revelou o caso com exclusividade, a decisão concedida pela Justiça ocorreu no dia 22 de julho e é resposta ao primeiro pedido de medida feito pela mulher do vereador, no dia 10 do mesmo mês. Na mesma data em que a medida protetiva foi assinada, a vítima registrou um segundo boletim de ocorrência.

Ela relata sofrer com agressões há mais de um ano. O caso mais recente do crime, conforme a vítima, foi no dia 10 de julho. Eles voltaram de um pesque-pague e começaram a discutir.

Depois de uma pergunta ao marido, a mulher teria sido atingida com um copo de sorvete no rosto. O parlamentar também teria apertado os braços dela e deixado marcas e colocado o dedo na boca dela, causando um ferimento.

Ao Portal 6, Edimilson Mercado Serve Bem negou que tenha agredido a esposa. Segundo ele, o relacionamento sempre foi tranquilo. “Eu e ela somos de boa, tranquilos. Nós vivemos tranquilo. Agressão nunca, jamais. Discussões acontecem, mas agressões não. Não houve agressões. Isso não faz parte da minha índole”, disse.