Veja os preços mais absurdos de passagens aéreas saindo do Aeroporto de Goiânia

Entre os preços de diversos produtos e serviços que não param de aumentar em Goiás, um deles é líder não só para as bandas de cá, mas também em todo o Brasil: as passagens aéreas.

Na prática, o conforto de viajar no modal mais rápido, ficou 123% mais caro – ao se considerar o acumulado do ano de junho de 2021 a junho de 2022. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No entanto, se engana o consumidor que acha que a distância é um fator elementar no momento da composição do preço a ser quitado nas passagens. Para além disso, deve-se entrar em consideração antecedência, período da viagem e mesmo a procura pelo destino.

Com esses fatores alinhados, o Portal 6 realizou um levantamento de voos saindo do Aeroporto Santa Genoveva para todas as capitais do Brasil. A ideia é descobrir a diferença de valores, nem sempre muito óbvia, entre todas as regiões do País.

Os dados foram colhidos na tarde de segunda-feira (01º) ,do site Decolar.com e levou em consideração os valores mínimos saindo de Goiânia no dia 07 de setembro com retorno no dia 11 de setembro. Todos os valores serão considerados as taxas de embarque.

A capital líder de preços nessas datas é o Rio de Janeiro – R$ 2.487. Mesmo considerada uma das cidades mais atraentes turisticamente do País a diferença de preço, ao considerar a distância, para São Paulo, é gritante. Para uma das maiores metrópoles do mundo, o valor fica em R$ 892.

Empatadas, as vice-líderes de preços nas alturas podem ser uma surpresa para muitos turistas. Para dar um pulo, opa, um voo para a capital do Maranhão pode-se ter de desembolsar, no mínimo, R$ 2.380. O mesmo para Porto Velho. Na sequência vem Manaus, com valor de R$ 2.288.

Embolados no meio de campo aparecem capitais nordestinas: Recife e Fortaleza, com R$ 2.212.

Para não cometer injustiça. Seguem algumas com preços mais módicos: Brasília (R$ 477); Belém (R$ 877) e Vitória (R$ 961).