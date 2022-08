Ofereceu sexo para evitar a prisão do amigo e pior aconteceu; veja o vídeo

Uma mulher foi detida após tentar subornar um agente de trânsito com dinheiro e atividades sexuais. A cena foi flagrada por uma câmera e o áudio comprova toda a situação.

O caso aconteceu na rodovia PA-444 em Salinópolis, no Nordeste do Pará, no último domingo (31), após o carro da mulher ser parado em uma blitz e o amigo dela, condutor do veículo, soprar o bafômetro alcoolizado.

Como dirigir embriagado é um crime passível de prisão – de seis meses a três anos – multa e proibição de dirigir qualquer outro veículo por 12 meses, os agentes começaram a prosseguir com a detenção.

Neste momento, a mulher – que não foi identificada – chamou um agente no canto e ofereceu fossem até um outro local. “Se tu conseguir liberar ele, a gente pode fazer um negócio aí”, disse.

Ela insistiu alegando que trabalhava em uma boate e poderia oferecer tudo ‘de graça’, para o profissional. “Vou te passar meus dados, tu vai me buscar, a gente sai, faz o babado e tu libera o meu carro e meu amigo, e eu não te cobro nada”.

Por fim, a última tentativa da paraense foi perguntar quanto o agente queria para liberar ela e o amigo. Em contrapartida, ele responde que não queria dinheiro algum.

O motorista embriagado foi detido e precisou arcar com uma fiança para ser liberado. Quanto à mulher, foi autuada por corrupção ativa, presa e agora, segue aguardando a audiência de custódia.

Assista