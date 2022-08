Aberto processo seletivo da Rede Hemocentro de Goiás com salários de até R$ 9,7 mil

Aberto processo seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de profissionais para atuarem nas unidades da Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo) em Jataí, Ceres, Rio Verde, Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis, administradas pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech).

As vagas são para biomédicos ou farmacêuticos químicos, enfermeiros, médicos generalistas, médicos hematologistas, técnicos em enfermagem e recepcionistas.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 4 e 7 de agosto, no site idtech.org.br, seção Trabalhe Conosco, na qual também está disponível o edital com todas as informações da seleção. Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.

Com salários entre R$ 1.423,78 e R$ 9.713,61, os selecionados serão contratados em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios de vale-alimentação, no valor de 28 reais, para carga horária igual ou superior a 8 horas diárias; e 14 reais para carga horária de 6 a 8 horas diárias, seguro de vida e insalubridade para os cargos: biomédico, enfermeiro ou farmacêutico bioquímico, médico e técnico em enfermagem.

O edital prevê uma divisão do processo seletivo em duas etapas: prova on-line, de conhecimentos gerais e específicos e avaliação curricular; e entrevista por competências.

Todos os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhados exclusivamente pelo site idtech.org.br. O cronograma completo, com datas das etapas do processo seletivo, está disponível no edital no mesmo endereço eletrônico.