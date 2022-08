Britney Spears prepara retorno à música com disco feito para se vingar

Após passar 13 anos sob a tutela de seu pai, Jamie Spears, e de conseguir se libertar do que considerou um processo “abusivo”, Britney Spears voltou a trabalhar em um disco, o primeiro desde o elogiado “Glory”, de 2016.

De acordo com a revista Globe Magazine, Spears já começou a compor e a pedir canções para parceiros. O álbum seria uma forma da popstar se vingar dos anos que passou sob a tutela de seu pai, Jamie Spears. A artista considerou o processo “abusivo”. Em novembro de 2021, Britney conseguiu se ver livre da tutela do pai.

De acordo com fontes da revista Globe, o novo álbum significará uma ruptura de estilo na trajetória de Spears. “Britney nem sempre se opôs a fazer música. Ela foi emocionalmente prejudicada pela forma como foi usada para ganhar dinheiro, e só foi autorizada a se apresentar com um estilo específico, e com músicas bregas que seu pai gostava”, escreveu a publicação.

O primeiro passo para o novo caminho musical de Spears deve ser a gravação e lançamento de “Tiny Dancer”, sucesso de Elton John, de 1971, que deve ser lançado em dueto com o autor.

Em paralelo aos movimentos na música, a cantora também pretende lançar um livro de memórias, em que relata o período em que permaneceu sob a tutela de seu pai, a relação conflituosa com a família e os motivos que a levaram a ter um ataque de nervos em 2007, gerando uma superexposição pública, com ataques a paparazzi e um acesso que a levou a raspar os cabelos.

À época, os problemas a levaram a gravar o álbum “Blackout”, considerado ainda hoje pelos fãs um dos melhores de sua trajetória como princesa do pop.