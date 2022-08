Concurso público para professores com mais de 5 mil vagas em Goiás tem mudança no edital; confira

Com inscrições previstas até o dia 12 de setembro, o concurso público para 5.050 vagas para cargo de professor nível III, do quadro permanente do magistério da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) sofreu retificação.

Na prática, o edital acrescenta que serão aceitos diplomas também graduação bacharel com complementação pedagógica/formação pedagógica ou programa especial para artes plásticas e música, por exemplo.

Houve alterações também no edital para professores formados em biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, intérprete de libras, Instrutor de Braile, Instrutor de Libras, Línguas Inglesa e Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Química, Sociologia. Para saber todos os detalhes, clique aqui.

A taxa de inscrição será de R$ 100. A seleção será realizada em três etapas: provas objetivas e discursivas, com caráter classificatório e eliminatório; e a prova de títulos, que possui apenas função classificatória. A primeira fase do concurso ocorrerá em 25 de setembro.

Os aprovados vão atuar na rede estadual de ensino, em todas as regiões de Goiás. A convocação dos aprovados começará no início de 2023.