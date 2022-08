Mãe queima as mãos das filhas com colher quente após as crianças comerem leite condensado escondido

O Conselho Tutelar de Rio Verde, na região Sudoeste do estado, foi acionado nesta terça-feira (02), para averiguar o caso de duas irmãs, de 06 e 09 anos, que tiveram as palmas das mãos queimadas.

A principal suspeita das agressões é a mãe das crianças, uma mulher de 36 anos. A punição teria sido um castigo por elas comerem uma caixa de leite condensado escondidas.

De acordo com o Conselho Tutelar, ela usou uma colher quente para queimar as mãos das filhas. Eles foram acionados após vizinhos ficarem revoltados com a história.

Aos conselheiros, a mulher relatou que elas teriam encostado em uma panela quente, causando as queimaduras.

Após a visita, as crianças foram levadas para a realização do exame de corpo de delito.