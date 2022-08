Se o ano parecia estar passando rápido até agora, pode esperar, pois enfim chegamos em agosto, mais conhecido como o mês que nunca acaba.

Com a chegada da nova fase do ano, se inicia também aquela famosa era de memes na Internet, onde todos lamentam com muito humor a demora da passagem.

Afinal, em agosto parece que os dias passam mais arrastados, as horas são muito mais longas e ao invés de um mês normal, se passam anos.

Sabendo que muitos não entendem o motivo do tempo ser mais lento nesta época do ano, separamos essa curiosidade que traz uma explicação.

Agosto mês interminável? Saiba por que ele é considerado mais longo

Logo que chega agosto, vem com ele também aquela sensação de que já se passaram 10, 20, 30 anos e o término do mês ainda parece distante.

Chegou aquela fase em que acaba o dinheiro, a paciência, o ânimo e até os memes chegam ao fim. Porém, o tempo é a única coisa que não passa.

Esse mês considerado interminável possui raízes antigas e históricas, ligadas à diversas superstições que deram à ele apelidos como “mês do desgosto” e “mês dos ventos”.

Bom, a primeira e mais lógica explicação para agosto ser tão longo é que o mês com 31 dias vem seguido de outro com a mesma quantidade, o que acaba trazendo uma sensação de que não terá mais fim.

Esse fenômeno do calendário não é uma coincidência. O nome foi dado pelos romanos como forma de homenagear o imperador Augusto.

No entanto, como a rivalidade masculina era uma marca forte na época, o monarca não quis ficar atrás de Julio César, que foi homenageado com o mês de julho.

Diante disso, o imperador exigiu que assim como o do concorrente, agosto também deveria contar com 31 dias.

Este fato pouco conhecido é uma das principais explicações, já que é o único mês consecutivo que carrega uma quantidade exata de dias, fazendo com que assim pareça maior.

Mas, não se engane! As superstições vão muito além, trazendo até mesmo um significado um tanto quanto sombrio devido aos mais diversos acontecimentos marcantes que nele ocorreram.

Por exemplo, agosto ficou mundialmente conhecido como “mês do cachorro louco” devido à terrível proliferação da raiva canina ocorrida no século XVI (16).

Além disso, o dia 24 de agosto é considerado na África como o “dia em que o Diabo anda solto”.

No Brasil, acontecimentos marcantes para a história também aconteceram neste mês, como o suicídio de Getúlio Vargas (24/08/1954), a renúncia de Jânio Quadros (25/08/1961) e o trágico acidente de trânsito que tirou a vida do ex-presidente Juscelino Kubitschek (22/08/1976).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!