Pai e irmão assediam adolescente em Anápolis e prints das conversas são assustadores

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de assédio sexual em Anápolis. Os acusados são o próprio pai e irmão da garota. A denúncia foi feita por uma vizinha e mãe de uma amiga da vítima na terça-feira (03).

O Portal 6 apurou que a jovem mora sozinha com a mãe – que precisa de cuidados especiais – no Setor Vila União. Entretanto, na noite da terça-feira, o irmão, de 20 anos, a convidou para dormir na casa dele.

Chegando lá, ele teria passado a mão nas partes íntimas da menor, momento em que ela conseguiu escapar e pediu ajuda a vizinha.

Ao tentar justificar a situação, o irmão disse que a iniciativa tinha sido da própria adolescente.

Mas, ao depor, o caso ganhou proporções maiores. A jovem explicou que o irmão não teria sido o único parente a assediá-la.

O pai, de 43 anos, no fim do ano passado, teria mandado diversas mensagens para a adolescente via WhatsApp, pedindo que ela encaminhasse fotos de ‘calcinha, nua e dizendo que estava com tesão’. O mesmo também teria tocado na menina.

Em mensagens, o pai a chama de ‘meu amor’ e diz que está com muito tesão. Ele pede ainda que ela mande fotos nua ‘sem nada’ para ‘ajudá-lo’.

Na sequência, ele pede ainda que ela mande fotos de ‘lange’ – diminutivo de lingerie. Momento em que a adolescente nega ter o acessório.