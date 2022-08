Vídeo mostra homem carregando no ombro e fazendo o impensável com as cobras mais longas do mundo

Um homem viralizou no Instagram após compartilhar um vídeo completamente atípico, enquanto dançava com duas serpentes gigantes apoiadas nos ombros dele.

Trata-se de duas pítons reticuladas e um indonésio bastante corajoso. A publicação alcançou quase 100 mil visualizações e inúmeros comentários de internautas preocupados com os três.

Apesar de não serem venenosas, as pítons podem ser bastante perigosas quando se sentem ameaçadas, podendo medir, geralmente 06 metros de comprimento e, nos casos mais raros, 09 metros.

Nas cenas, as ‘dançarinas’ são guiadas pelo tutor e parecem não se importar muito com o gingado desajeitado do homem.

Comentários como “são as reticuladas mais impressionantes que já vi”, “haja coragem” e “meu Deus, isso é loucura” foram os mais realizados por internautas.

Assista a cena