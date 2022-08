Em 24 horas, número de casos suspeitos da Varíola dos Macacos mais que dobra em Goiás

O último boletim da varíola dos macacos divulgado nesta sexta-feira (05), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), traz dados preocupantes sobre o avanço da doença em Goiás.

Nas últimas 24 horas, o número de casos suspeitos saltou de 66 para 142, um aumento de 115%. O boletim também aponta uma tendência de interiorização da doença no estado.

No boletim da quinta-feira (04), existiam 07 cidades com notificações suspeitas. No desta sexta-feira, são 27 municípios, número quatro vezes maior.

20 novas cidades entraram no radar da SES, com destaque para a região do Entorno de Brasília, onde 04 municípios – Planaltina, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e São João da Aliança – registraram os primeiros casos que serão investigados pela pasta. Veja lista completa aqui.

Outra cidade que está no mapa da varíola dos macacos em Goiás é Anápolis. São duas ocorrências suspeitas da doença no município.