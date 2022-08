Esta é a razão pela qual você não deve colocar o copo de cerveja na geladeira

Já reparou que alguns bares colocam o copo de cerveja na geladeira na intenção de deixar a bebida mais gelada na hora de servir?

Embora seja comum servir dessa forma, principalmente no verão, especialistas dizem que não é recomendado, pois afeta negativamente as propriedades da cerveja.

Siga com a gente que vamos te explicar melhor!

Afinal, por que não devemos colocar o copo de cerveja na geladeira?

Nós selecionamos aqui quatro bons motivos para você tirar os copos do freezer e servir sua cerveja como de costume!

Primeiramente, quando a cerveja é depositada em um copo congelado sua espuma é alterada, mudando de textura e durando menos.

Segundo especialistas, o ideal é que a espuma meça dois ou três centímetros e permaneça até terminar a cerveja. Sua função é proteger a bebida do oxigênio, garantindo sua qualidade.

O segundo ponto negativo é que em muitas vezes, esse copo “congelado” cria uma camada de gelo ao entrar em contato com a cerveja, derretendo facilmente.

Assim, sua cerveja fica aguada, sem consistência e sabor.

E os problemas não param por aí, o copo no congelador pode pegar o sabor e aroma de outros alimentos que estiverem lá dentro, como peixes e carnes.

Isso pode acabar alterando as propriedades da cerveja e deixando sua experiência desagradável.

Por último, as nuances da cerveja se perdem dentro do copo congelado, ainda mais se ela possuir um maior teor alcoólico.

De acordo com pesquisadores, quanto mais graus de álcool, menos gelada a cerveja deve ser bebida, pois estando tão gelada você não conseguirá perceber suas nuances, tanto no paladar quanto no olfato através de seu aroma.

