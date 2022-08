Internautas reagem a fotos calientes de Jojo Todynho com o marido na praia; veja todas

A cantora Jojo Todynho movimentou as redes sociais nesta última quinta-feira (04) após postar um #TBT (throwback thursday, em inglês) com o esposo e recebeu milhares de elogios na publicação.

Ela e Lucas Souza estiveram de férias na paradisíaca Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e improvisaram um ensaio romântico na praia, em pleno pôr-do-sol.

Deitados, beijando e abraçados com trajes de banho, o casal arrancou muitos comentários com as fotos calientes, incluindo de Cauã Reymond, que digitou “lindos”.

O biquini azul royal com amarelo, com partes transparentes, de Jojo chamou bastante atenção e inúmeros internautas elogiaram a beleza da mulher.

Na legenda da publicação, a cantora quis destacar sobre o quanto o casal aproveitou na viagem. “Quando passamos um final de semana perfeito com a pessoa que amamos, não podemos esquecer que podemos repetir quantas vezes quisermos”.

O oficial do exército , Lucas, respondeu apenas com um elogio à companheira: “gostosa”. Veja abaixo!